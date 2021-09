Dat äntwert den Immigratiounsminister Jean Asselborn op eng Fro vum ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser.

Zu Lëtzebuerg ginn et manner wéi 10 Leit mat afghanescher Nationalitéit, déi eng international Protektioun a leschter Instanz net accordéiert kruten. Dorënner wieren awer och Leit, déi eng Openthaltsgeneemegung als Familljemember hätten. Zanter 2015 krute 450 Leit mat afghanescher Nationalitéit d'Recht op internationale Schutz zu Lëtzebuerg, 185 Persoune sinn den Ament nach an enger Asylprozedur. An de leschte Jore wiere ronn 200 Leit mat afghanescher Nationalitéit iwwert d'Familljenzesummeféierung op Lëtzebuerg komm.