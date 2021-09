"Verwonnert" - Dat ass den ADR, well de Santés-Ministère d'nächst Woch beim "Internationalen Dag fir d'Recht op Ofdreiwung" dobäi ass.

Fir d'Partei ass den Avortement keen allgemengt Recht, ausser am Fall vun Noutwier, well bei dësem Akt ëmmer e Kand stierft, dat net op d'Welt komm ass.

Fir den ADR bleift et net z'acceptéieren, datt Fraen e Kand ofdreiwen, well se psychologesch, materiell oder finanziell dozou gezwonge sinn.

D'Partei plädéiert duerfir fir gratis Contraceptiouns-Moyenen.

Wat de Matic-Rapport ugeet, deen am Juni vum EU-Parlament ugeholl gouf an den Avortement als "Mënscherecht" ugesäit, sou ass d'ADR der Meenung, datt muss un der Gewëssensfräiheet vum medezineschen Personal an sou Fäll festgehale ginn, wa se net wëllen bei engem Avortement deelhuelen.

Den Avortement ass fir den ADR kee Mënscherecht, mee eng Handlung an engem Noutfall.