De CGDIS mellt eng Rei Accidenter um Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg.

Géint 3.30 Auer gouf eng Persoun schwéier blesséiert, dat wéi en Auto an e Moto an der Millebaacher Strooss an der Stad net laanschtenee komm sinn.

Géint 9.20 Auer gouf zu Rodange an der Avenue Dr. Gaasch eng Persoun vun engem Gefier ugestouss a gouf blesséiert. Hei waren d'Rettungsekippe vu Péiteng op der Plaz.

Zu Munneref ass um 18.50 Auer um Freideg an der Lëtzebuerger Strooss eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn. Hei gouf et ee Blesséierten.

Kuerz virun 18.30 goufen zwou Persounen zu Péiteng an der Avenue de l'Europe verwonnt, dat bei engem Accident mat zwee Gefierer.

Ee Blesséierte gouf et dann och op der Streck tëscht dem Wandhaff a Capellen. Hei sinn um kuerz no 17.30 Auer um Freideg zwee Autoen net laanschtenee komm.

Da mellt de CGDIS nach vu 5 Auer um Samschdeg de Moien e Feier an der enger Garage zu Waasserbëlleg. Hei waren d'Rettungsdéngschter vu Mäertert, Manternach a Konsdref op der Plaz.