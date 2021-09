An Zukunft sinn zwee Parteipresidenten an zwee Generalsekretäre méiglech, déi mussen awer paritéitesch besat ginn, also eng Fra an e Mann.

Ugeholl gouf dann e Samschdeg de Moien och, datt et bei Wale méi wéi een nationale Spëtzekandidat däerf ginn, also eng Duebelspëtzt. D'CSV wëll sech méi breet opstellen, huet et um Kongress geheescht. Si wëll als Ekipp schaffen a sech awer och eng gewësse Flexibilitéit loossen. Weider Detailer méi spéit op RTL.lu