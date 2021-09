Eng Kéier op der A7, eng weider op der N1 an zum Schluss zu Miersch bei der Gare goufen dräi alkoholiséiert Automobilisten aus dem Verkéier gezunn.

Op der A7 op der Héicht vum Gréngewalder Kräiz ass en Automobilist opgefall, deen um 16.45 Auer lues an am Zickzack gefuer ass.

An der Géigend vum Potaschbierg gouf da kuerz virun 3 Auer e Samschdeg de Moien och en Automobilist gestoppt, deen d'Gefier net riicht hale konnt.

Géint 4.45 Auer huet an der Géigend vun der Gare zu Miersch en Automobilist säi Gefier e puer "opjäize" gelooss. Dat war enger Patrull vun der Police opgefall, den Alkoholtest vum Mann war positiv. An all de Fäll goufen d'Permisen agezunn.