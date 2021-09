Ökologesch an nohalteg liewen, an der Klimakris dierften ëmmer méi Leit sech dofir interesséieren.

Zur Freed vun den Organisateure vum Oekofestival, deen e Freideg an e Samschdeg am Pafendall organiséiert gouf.

Nieft Diskussiounsronnen, Visitten a Concerten, hunn d'Informatiounsstänn am Pafendall e Forum ugebueden, wou ee sech iwwert Nohaltegkeet an den Ëmweltschutz austausche kann. Op verschiddene Stänn konnt een dann och selwer eng Hand upaken. Hei gouf zum Beispill e Spurentunnel gebastelt, fir Déieren aus dem Gaart ze identifizéieren.

De Jacques Pir vum Mouvement Ecologique:

"Ech mengen et ass grad an deem Alter, wou d’Kanner guer keng Beréierungsängscht hunn, weder mat Spannen, nach mat Mais. De Spuerentunnel ass eng ganz flott Bastelaktivitéit, déi een am Hierscht mat de Kanner maache kann. Sou kann een d'Kanner fir d'Natur sensibiliséieren."

Un engem anere Stand goung et ëm d'Recycléiere vu Gezei. Vill vun de Kleedungsstécker, déi bei eis ewechgeheit ginn, wiere qualitativ nämlech an engem ganz gudden Zoustand.

D'Andrée Bingen, vu Benu Village asbl.:

"Beim Kleederatelier ass et sou, dass mir Kleederspende kréien an dann zerleet eise Bitzatelier déi a kleng Stecker. Dono ginn déi Stecker zesummegesat an dorausser maache si nei Kreatiounen."

Sou entsteet aus net méi gewolltem Gezei eppes komplett Neies. Bei de Visiteuren ass da besonnesch Nohaltegkeet beim Iesse ganz beléift.

Hei e puer Reaktiounen:

“Mir kucken, fir ganz lokal ze konsuméieren. Mir kafen eist Geméis 2-3 Kilometer vun doheem ewech a mir hunn elo och rëm Hénger.”

“Mir iessen, dat wat mir aus eisem Gaart hunn a mir gi regional akafen.”

Um Festival wollt een awer net nëmmen iwwert en ökologesche Liewensstil schwätzen, mee och selwer nohalteg sinn. Sou ass den Oekofestival selwer e Green-Event.

De Christophe Murroccu vum Mouvement Ecologique:

"Dat heescht, dass mir guer keen Ewee-Plastik hei hunn, wéi plastiks Barquetten. Mir hunn dofir e ganzen Spullsystem. Dat heescht awer och, dass déi Produiten, déi mir am Sanitärberäich benotzen, nohalteg Produite sinn. Et sinn eng ganz Rei vu Critèren, déi et do ze erfëlle ginn."

Dofir gouf et um Oekofestival dann och e Vëlosparking amplaz vu Navetten.