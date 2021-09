Géint 18.50 Auer e Samschdeg den Owend huet et an engem Keller an der Rue de Zoufftgen zu Diddeleng gebrannt. Et gouf kee blesséiert.

Weider mellt de CGDIS nach en Accident. Kuerz viru 5 Auer e Sonndeg de Moien krute sech um Lampertsbierg 2 Autoen ze paken. Zwou Persoune goufe blesséiert. Méi Detailer sinn net gewosst.