D'Police hat nawell e bëssi méi ze dinn. Queesch duerch d'Land koum et zu Virfäll op eise Stroossen.

Géint 19.20 Auer e Samschdeg den Owend wollt eng Patrull en Auto zu Rodange an der Lonkescher Strooss kontrolléieren, wéi si gemierkt hunn, dass de Chauffer nach am Auto souz. Hien hat ze vill gedronk. Donieft huet ee Pneu gefeelt. De Mann huet wärend der Kontroll d'Beamte beleidegt a war onkooperativ. Wéi sech um Enn nach erausgestallt huet, dass e Fuerverbuet géint hie besteet, gouf de Chauffer op Uerder vum Parquet festgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter.

Géint 3.10 Auer hu Policebeamten e Gefier kontrolléiert, dat op der Areler A6 an Direktioun Belsch, kuerz no der Aire de Capellen, mat ausgeschalte Luuchten op der Pannespuer stoung. De Mann huet déif a fest hannert dem Steier geschlof. D'Beamten hu probéiert hie wakereg ze kréien, andeems si widder d'Fënster geklappt hunn. Ouni Succès. Réischt nodeems d'Beamten den Auto gerëselt hunn, koum de Mann lues a lues zou sech. Den Alkoholtest war positiv an et gouf protokolléiert.

Kuerz drop, géint 3.55 Auer, stoung d'Police bei engem aneren Auto, an deem den Automobilist ageschlof war. De Won stoung an der Rue Notre-Dame an der Stad an de Motor war nach un. Den Auto war kuerz Zäit virdrun op der Autobunn gemellt ginn. Den Alkoholtest war och hei positiv. Domat net genuch, wärend der Kontroll huet de Mann ugefaangen d'Polizisten als Rassisten ze bezeechnen, ass hin an hier getierkelt an huet haart op oppener Strooss gebierelt. Doropshi gouf decidéiert, hien an Arrest ze huelen an de Permis anzezéien.

Accidenter

Géint 15 Auer krut een Auto eng Pompel zu Esch ze paken. De Chauffer an d'Bäifuererin goufe liicht blesséiert. Well d'Pompel op der Bensinsstatioun beschiedegt gouf, gouf déi aus Sécherheetsgrënn evakuéiert a gespaart.

Géint 16 Auer war e Grupp vun 9 Motocyclisten op der N27 bei Ierpeldeng/Sauer ënnerwee, wéi ee vun hinnen an enger laanger Lénkskéier e Gefier ze pake krut, dat entgéintkoum. De Motocyclist gouf schwéier verwonnt. Op Uerder vum Parquet gouf d'Streck gespaart an de Miess- an Erkennungsdéngscht geruff.