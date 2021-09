Déi Lénk gesi sech als öko-sozialistesch Alternativ a setze sech d'Zil, esouvill Wieler wéi méiglech fir hir Iddien ze mobiliséieren.

Um 18. ordinäre Kongress zu Réimech gouf d'Koalitioun "ofgehuewen an arrogant" genannt, mam Resultat, dass d'Leit ëmmer méi d'Vertrauen a si géinge verléieren. Wann ee wierklech un der Logementskris zum Beispill eppes wéilt änneren, bräicht ee radikal Mesuren a Léisungen, an als Lénk wéilt een déi duerchsetzen en vue vun enger grousser ekologescher a sozialer Transformatioun, sou de Gary Diderich vun déi Lénk.

"Mir waren nach ëmmer sozialistesch orientéiert an nach ëmmer méi konsequent, wann et drëm gaangen ass, fir den Intérêt commun no Vir ze stellen an net déi Kompromësser ze maachen. Et ass net "esou schlëmm mat eis" wéi ouni eis. Well dat geet eis net duer, dat geet de Leit net duer an dat gëtt der Situatioun net gerecht. Dofir ass fir eis Ökologie Sozialismus eppes, wat Hand an Hand geet a wou ee muss déi Decisiounen huelen, déi déi zwou Saache beienee bréngen an net déi, déi se géinteneen ausspillen. Dëse Kongress huet ganz kloer decidéiert, datt mir am Abrëll eng öko-sozialistesch Strategie fäerdeg entwéckelen. Dës ass op den Lëtzebuerger Kontext adaptéiert a wou ee wierklech e Projet huet fir Lëtzebuerg, wéi een eng sozial an ökologeschgerecht Gesellschaft a Wirtschaft kann entwéckelen zu Lëtzebuerg.