An der Patton-Stad huet et e Méindeg géint Hallefnuecht an der Rue du Deich geknuppt.

Eng Persoun ass nämlech an den Aganksberäich vun der Däichhal gerannt. De Chauffer gouf net verwonnt, ma de Materialschued wier grouss, schreift d'Police. De Service technique vun der Gemeng Ettelbréck gouf informéiert an ass op d'Plaz gefuer, fir de Schued ze reparéieren. © Domingos Oliveira E Sonndeg den Owend ass eng Fra kuerz virun 22 Auer an der Route de Mondorf zu Altwis accidentéiert. Aus bis ewell nach ongekläerte Grënn krut si 2 stationéiert Autoen ze paken. Si gouf bei der Kollisioun blesséiert an huet missen an d'Spidol transportéiert ginn. D'Strooss huet wéinst den Opraumaarbechte misse fir ongeféier eng Stonn gespaart ginn. D'Secouriste vu Beetebuerg a Munneref waren op der Plaz.