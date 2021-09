5 Männer goufen an der Nuecht op e Méindeg vum Concierge an der Schoul iwwerrascht. Ee vun hinnen huet de Mann doropshin ugegraff.

Kuerz no Hallefnuecht gouf en Abroch an der Rue Batty Weber gemellt. De Concierge huet komesch Geräischer aus dem Gebai héieren an ass doropshin an d'Schoul eragaangen. Do gouf hien am Gank vu 4 Onbekannten iwwerrascht, déi aus ënnerschiddleche Raim erauskomm sinn.

Eng 5. Persoun huet de Mann mat engem Stull ugegraff an néiergeschloen a sech hunn zesumme mat deenen aneren duerch d'Bascht gemaach. Bei den Täter soll et sech ëm 5 jonk Männer handelen, alleguerten ëm déi 1,70m grouss. Si haten Joggingsboxen respektiv "Hoodies" a Gesiichtsmasken un. Ee vun den Ugräifer war korpulent a kräfteg, schreift d'Police. Dëse soll e groe Pullover mat Kaputz ugehat hunn. Déi 4 aner ware vun normaler Statur. Ee vun hinnen hat eng Joggingsbox mat opfällege wäisse Sträifen un.

D'Affer huet missen an d'Spidol bruecht ginn. Ermëttlunge lafen.