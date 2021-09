E Méindeg de Moie sot de fréiere Lëtzebuerger Premierminister Jean-Claude Juncker, dass senger Meenung no d'SPD an der nächster Regierung misst sinn.

"D'SPD ass zréck, a vläicht kann ee souguer soen, d'Sozialiste sinn zréck" seet den LSAP-Parteipresident Yves Cruchten zum Resultat vun den däitsche Walen, wann een och d'Resultater an aneren europäesche Länner géing kucken.... e Momentum, vun deem d'Sozialisten hei am Land profitéiere kënnen?

Den Yves Cruchten (LSAP)

"Et ass evident, dass d'Resultater vun der sozialistescher Partei zu Lëtzebuerg och ëmmer am Trend sinn vun den Nopeschlänner. Dat ass bei alle Parteien esou. Eis Wale sinn eréischt an 2 Joer, et kann also nach vill geschéie bis dohinner. Ech huelen dofir dee Moment do mat als mol eng Kéier en erfreeleche Moment fir d'Sozialisten an d'Sozialdemokraten an ech hoffen, dass mer dat hei zu Lëtzebuerg och eng Kéier kënne soen."

Elo misst sech eng Majoritéit fannen, ma d'Zoustëmmung, déi den Olaf Scholz hätt, par Rapport zum Armin Laschet, misst een dann awer als Regierungsoptrag verstoen.

An och eng aner Lëtzebuerger Partei huet sech gëschter mat gefreet - déi gréng Parteipresidentin Djuna Bernard: “Et ass wierklech fantastesch ze gesinn, wéi vill Jonker, wéi vill Fraen och an de Bundestag elo erakommen, Direktmandater, déi mer kritt hunn, dat ass effektiv eng Situatioun, do ware mer nach ni an an deem Sënn gëtt et absolut grousse Grond fir sech ze freeën a mir freeën eis mat hinnen a gläichzäiteg ass een natierlech elo ganz gespaant, wéi et weider geet an deene Sondéierungsgespréicher, déi elo ustinn, well ganz kloer ass och déi nächst Regierung gëtt eng Klimaregierung an ech wënsche mer natierlech, dass déi gréng an Däitschland och do vertruede wäerte sinn.”

D'Djuna Bernard (Déi Gréng)

D'Resultat vun de gréngen an Däitschland géing weisen, datt gréng Theme vun enger grousser Majoritéit vun de Leit gestëmmt géing ginn, sou d'Djuna Bernard, an dat géing och de gréngen hei am Land Réckewand ginn.

Reaktioun vum Jean-Claude Juncker

An enger éischter Reaktioun de Méindeg de Moien sot de fréiere Lëtzebuerger Premierminister Jean-Claude Juncker, a sengen Ae misst d'SPD an der nächster däitscher Regierung sinn.

"D'SPD ass däitlech déi stäerkste Partei, wann ee bedenkt wéi hiert Resultat déi leschte Kéier war, se hu 5 oder 6 Prozent dobäi geluecht. Dofir schéngt et mer schwiereg ze sinn, laanscht d'SPD ze kommen, wann et ëm d'Bildung vun enger neier Regierung geet. Ech si prinzipiell der Meenung, dass déi stäerkste Partei ëmmer soll an der Regierung vertruede sinn."

Senger Opfaassung no géing et der Demokratie net gutt doen, wann déi stäerkste Partei net direkt a Regierungsgespréicher involvéiert wier. Elo géing d’Initiative awer weder bei der SPD nach bei der CDU leien, mee bei de "Königsmacher" FDP an de Gréngen. Et hätt der CDU iwwerdeems gutt zu Gesiicht gestanen, wa si Feeler am Walkampf zouginn hätt. Am Jean-Claude Juncker sengen Aen hätten Deeler vun der CDU sech ze vill oppe vis-à-vis vun der AfD gewisen, an dat wier vun der Parteispëtzt net genuch bekämpft ginn.

Interview mam Jean Asselborn

Däitschland ass do ukomm wou mer schonn a villen anere Länner an Europa sinn, bei der Zersplitterung vun der Parteilandaschaft. Dat sot de Jean Asselborn um Méindeg de Mueren am RTL-Moiesjournal. Wéi eng Koalitioun besser fir Lëtzebuerg wier, wollt den LSAP-Politiker net soen. Aus senger perséinlecher Siicht, wier et awer net onlogesch, datt SPD, FDP an Déi Gréng sech géife fannen. Interessant wier zum Beispill och, wie Finanzminister gëtt a wat a Saache Klimapolitik bei enger Regierungsbedeelegung vun Déi Gréng decidéiert géif.

Wann d'Koalitiounsverhandlungen laang daueren, wier dat op alle Fall schlecht fir Europa, vue d'Importenz vun Däitschland. Elo misst een ofwaarden wat an den nächsten Deeg decidéiert gëtt.