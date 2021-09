Bei enger Kontroll vun engem Linnebus, deen aus dem Grand-Duché koum, gouf de 16 Joer jonke Mann e Sonndeg vun der Tréierer Police erkannt.

De Jugendleche war schonn e puer Mol aus de Jugendariichtungen zu Lëtzebuerg fortgelaf. D'Lëtzebuerger Justiz hat hien zu enger sougenannter "Schengen-Fahndung" ausgesat. De Mann gouf vun der Police vun Tréier an engem Bus opgegraff an no Ofsprooch de Lëtzebuerger Kolleegen zu Waasserbëllegerbréck iwwerstallt.