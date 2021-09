Et mussen nach Efforte gemaach ginn, fir d'Leit an den Alters-Kategorien tëscht 12 a 40 Joer ze impfen.

Dat sot d'Santésministesch Paulette Lenert rezent an ënnermauert dëst mat Zuelen. Deemno sinn zum Beispill an der Alterskategorie tëscht 20 a 24 Joer nëmme 44% vun alle Persoune komplett geimpft, an der Kategorie bis 29 Joer sinn et 45% an tëscht 12 a 17 Joer ëmmerhin 51%.

Et bleift also nach an allen Alterssparte Loft no uewen. Bei allen Awunner am Land iwwer 50 Joer läit den Impf-Taux mat enger kompletter Vaccinatioun aktuell bei iwwer 70%.

D'Regierung setzt deemno weider op massiv Informatioun an eng supplementär Offer vu Plazen, wou ka geimpft ginn: nieft dem Impf-Bus kéint ee méiglecherweis och esou Offeren a Supermarchéen an a Lycéeën ubidden. Och an 200 Cabinete vun Doktere kann een aktuell jo den Anti-Covid-Vaccin gesprëtzt kréien.

Dës Informatioune liwwert d'Paulette Lenert op eng parlamentaresch Fro vun der Co-CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen.