Vun dësem Dënschdeg u si weider 16 ëffentlech Petitiounen op, déi bis den 8. November kënnen ënnerschriwwe ginn.

D'Theme ronderëm déi nei Petitioune si breet gefächert, nëmmen 3 Mol geet ëm de Covid-19, wou zum Beispill méi Fräiheet fir Geimpfter gefrot gëtt. Eng aner freet gratis PRC-Tester an déi 3. eng obligatoresch Impfflicht.

Keng Theoriescoursen a keen Exame méi, wann ee schonn ee Fürerschäin huet an dat alles schonn hannert sech huet, ass dann eng weider Demande.

Bei zwou Petitioune geet et ëm Kanner: E Recht op eng Plaz an der Maison Relais oder engem Foyer scolaire an dass een als Jonggesell adoptéiere kann.

Eng Petitionärin freet nach, dass den Taux vun den Aarbechtsstonne no 10 Joer an engem Betrib fir Leit mat Mindestloun an ouni Diplom revaloriséiert gëtt.

Eng Petitioun wëll déi net-franséischsproocheg Gesellschaft fërderen an Englesch als offiziell Landessprooch.

Da gëtt nach gefrot, d'Unzuel u Joren, fir d'Lëtzebuerger Nationalitéit automatesch ze kréien, vun 20 op 10 Joer gesat ginn, wann een e Lëtzebuergeschcoursë mécht.

Eng aner Petitioun freet e Verbuet, fléissend Waasser ze benotzen, fir Datazenteren ze killen. Da gëtt nach gefuerdert d'Hénger vun der Käfeghaltung ze befreien an Eeër vun der Kategorie 2 an 3 ze verbidden.

E weidere Verbuet gëtt gefrot, wann et ëm d'Droe vu Gilete geet baussent Uertschaften owes a bei schlechter Siicht a nach eng Petitioun fuerdert eng méi séier Streck tëscht Lille a Lëtzebuerg.

Ziel vun enger Petitioun ass, datt d'Regierung oder d'Chamber e Referendum iwwer d'Verfassungsreform organiséiere soll an domat d'Wieler iwwer déi nei Verfassung decidéiere léisst.

D'Thema Steieren ass och nees dobäi. E Petitionär freet d'Steierbefreiung bei der Vente vu geierften Immobilien un eng Persoun, déi do hire Wunnsëtz umelle wëll an och géint d'Logementskris kann een eng Petitioun ënnerschriwwen.

All d'Petitioune fënnt een um Site vun der Chamber.

Nei Petitiounen, déi vum 28. September u kënnen ënnerschriwwe ginn: