Um Krautmaart gëtt an de Reie vun de Gréngen am Januar en Ex-Nuklearphysiker duerch eng Ëmweltphysikerin ersat.

De Carlo Back huet decidéiert, säi Mandat an der Chamber viru sengem 70. Gebuertsdag néierzeleeën.

Seng Nofollgerin gëtt déi 25-Joer-jonk Walfer Schäffen a Mataarbechterin an der Ëmweltverwaltung Jessie Thill.

D'Partei wëll nach intern beroden, wéi d'Chamberkommissioune vun 2022 u wäerte besat ginn, ma kloer wier scho mol, datt d'Jessie Thill sech an de Beräicher Nohalteg Entwécklung an Ëmwelt engagéiere wäert.

"D'Klima- an d'Biodiversitéitskris sinn déi gréissten Erausfuerderunge vu menger Generatioun. Et ass haut sécher nach méiglech, dës Krisen an de Grëff ze kréien. Mir kënnen de Klimawandel nach begrenzen an eis Liewensgrondlagen an d'Natur erhalen, mee dofir musse mir elo couragéis politesch Entscheedungen op allen Niveauen huelen. Jorelaang goufen d'Warnungen aus der Wëssenschaft net eescht geholl. Säit méi wéi 40 Joer ass gewosst, dass et e rasante Klimawandel gëtt, dass e Mënsch-gemaach ass an dass en esou wäit wéi méiglech muss begrenzt ginn. Ze laang gouf nogekuckt an op d'Zäit gespillt. Et ass dofir sécher keen Zoufall, dass ech haut hei stinn."

D'Jessie Thill

Déi gréng Partei wier déi eenzeg, bei där den ekologesche Gedanken duerch sämtlech Beräicher iwwer Wirtschaft, Logement, Transport a Landwirtschaft géing zéien. Ma och dat kloert Bekenntnis zum Feminismus an der Gläichstellung vun de Geschlechter vun hirer Partei wieren hir wichteg, sou déi jonk Politikerin.