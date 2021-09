Dat huet de Mëttelstandsministère en Dënschdeg de Moien an engem Communiqué matgedeelt.

D'staatlech Kompensatiounshëllef fir d'Hausse vum Mindestloun leeft den 30. September aus. Dës Hëllef, ënner Form vu steierfräier Prime unique, gouf ufanks vum Joer agefouert. Dat, fir de finanziellen Impakt vun der Hausse vum Mindestloun op Betriber ofzefiederen, déi wärend der Kris am meeschte gelidden hunn.

Bis ewell goufen 1,5 Milliounen Euro ënnert deenen Dispositiounen u Betriber ausbezuelt.

Schreiwes

L'aide de compensation de l'augmentation du salaire social minimum expire le 30 septembre 2021

Communiqué par: Direction générale des classes moyennes

L'aide de compensation de l'augmentation du salaire social minimum arrive à expiration le 30 septembre 2021. Il est à noter que cette aide prend la forme d'une prime unique qui est attribuée pour un seul mois (au choix du demandeur) sur la période de janvier à juin 2021. Les entreprises qui remplissent les conditions nécessaires et qui n'ont pas encore soumis de demande de compensation peuvent introduire une telle demande sous forme digitale jusqu'au 30 septembre 2021 au plus tard. Le formulaire pour introduire une demande est disponible sur Guichet.lu. Une fiche d'information expliquant les démarches relatives à cette mesure de soutien peut également y être consultée. Les demandes peuvent être introduites à l'aide d'un assistant en ligne disponible à travers l'espace professionnel de MyGuichet.lu accessible grâce à un produit LuxTrust (p.ex. Token, Smartcard ou Signing stick) ou d'une carte d'identité électronique. Il importe de souligner que le délai de paiement des dossiers éligibles comporte généralement une semaine. Au jour d'aujourd'hui, environ 1,5 million d'euros ont été dépensés dans le cadre de l'aide de compensation de l'augmentation du salaire social minimum.

Lex Delles, ministre des Classes moyennes, souligne dans ce contexte que «la Direction générale des classes moyennes est soucieuse d'informer les entreprises éligibles des aides dont elles peuvent bénéficier et de clarifier les conditions et modalités pratiques des différentes mesures de soutien. Il m'importe de souligner que la Direction générale des classes moyennes traite chaque dossier rapidement et soigneusement afin de garantir un soutien efficace. Il est cependant indispensable que les demandes soient introduites dans les meilleurs délais. C'est pourquoi j'invite toutes les entreprises éligibles à introduire une demande d'aide en temps opportun».