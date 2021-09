Op der Rentréespressekonferenz vun der Enseignantsgewerkschaft koum nach emol d'Fuerderung d'Formatioun op Master-Niveau ze hiewen.

Lëtzebuerg wier zwar mat vill Presenzunterrecht besser duerch d'Pandemie komm, wéi aner Länner, ma trotzdeem géing ee bei de Kanner eng Partie Lacunnen am Programm mierken. Dowéinst missten zousätzlech Appui-Stonnen ageriicht ginn, dat awer net nëmmen op de Schëllere vun den Enseignanten.

Den SNE fuerdert och op en Neits eng Zort Task Force, fir a méi schwierege Situatiounen an de Klasse kënnen anzegräifen. Medezinesch oder psychologesch Besoine kéinten esou besser duerchgesat ginn. An esou enger Preventiouns- an Interventiounsstruktur misst dann och Personal aus dem Santéssecteur sinn, wéi och Educateuren an Assistant-Sociallen. De Problem géing sech nämlech net vum selwe léisen, esou den SNE-President Patrick Remakel. Et wéilt een all Kand gerecht ginn, dat ass awer esou wéi et elo leeft net méiglech.