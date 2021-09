Traditionell wärend der Rentrée, weist d'Police d'Kanner op d'Geforen hin, déi um Schoulwee am Verkéier kënnen optrieden an op déi een oppasse soll.

Well hei ass jo gewosst, dass Foussgänger a Vëlosfuerer déi sinn, déi an der Ëffentlechkeet am vulnerabelste sinn.

Niewent der Rentrée ass et awer och den Hierscht, deen ëmmer méi present gëtt an dann och d'Deeg ëmmer méi kuerz mécht. Dofir wier et wichteg, fir sech am Däischteren och visibel ze maachen.

An deem Kader huet d'Police iwwer 7.000 där reflektéierende Gilete verdeelt, fir d'Kanner sou méi einfach sensibel fir den Automobilist ze maachen.

Weider Infoen ginn et am Schreiwes vun der Police an dem Edukatiounsministère.

Distribution de plus de 7.000 gilets de sécurité aux élèves du cycle 2.1 de l'enseignement fondamental



Communiqué par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

et la Police Lëtzebuerg



La rentrée présente un moment fort dans l'année et le parcours scolaire de chaque enfant. Traditionnellement, c'est aussi le moment où la Police est particulièrement présente dans les alentours des écoles et sensibilise les enfants quant aux dangers sur le chemin de l'école dans une approche de sécurité routière générale.



Si celle-ci concerne tous les usagers de la route, il est certain que les piétons et cyclistes comptent parmi les usagers les plus vulnérables sur la voie publique ; et les enfants encore davantage que les adultes à cause de leur silhouette plus fine et leur taille plus réduite, leur inexpérience sur la route et, parfois, leur inattention voire distraction sur le chemin de l'école. S'y ajoute le fait que le chemin de l'école est emprunté assez souvent pendant les moments les plus sombres de la journée, c'est-à-dire tôt le matin ou en fin d'après-midi. Autant de raisons pour sensibiliser davantage les jeunes à la problématique, et pour augmenter leur visibilité.



Voilà pourquoi, dans le cadre de cette rentrée scolaire 2021/2022, la Police luxembourgeoise, en coopération avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, a offert un gilet de sécurité à chaque enfant du cycle 2.1. de l'enseignement fondamental. Ainsi, plus de 7.000 gilets de sécurité ont été distribués à travers les écoles du pays, accompagnés d'une lettre explicative adressée aux parents et d'un dessin à colorier destiné aux enfants.



Pour une meilleure visibilité de l'enfant, la Police encourage le port du gilet de sécurité spécialement aux moments les plus sombres de la journée, par exemple tôt le matin sur le chemin de l'école.



Cette initiative s'inscrit dans le contexte des nombreux efforts de prévention entrepris par la Police dans le domaine de la sécurité routière en général et de l'instruction routière en particulier. Parmi les autres cours ou actions de prévention organisés depuis longtemps - en collaboration avec d'autres acteurs comme la Sécurité Routière - à l'école fondamentale figurent par exemple le théâtre du guignol, le jardin de circulation ou encore la coupe scolaire. À part les efforts entrepris de manière systématique dans les écoles et dans une approche plus générale de sensibilisation, des messages de prévention sont diffusés régulièrement à l'adresse de tous les membres de la circulation pour sensibiliser aux risques encourus par tous les usagers dans une optique de respect mutuel.