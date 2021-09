Dat huet eis de Gesondheetsministère en Dënschdeg den Owend per Email geäntwert.

Dat nodeems den 100,7 annoncéiert hat, datt d’Regierung d’Legaliséierung vum Verkaf vu Cannabis falegelooss hätt an amplaz just den Ubau fir de private Gebrauch géing erméiglechen. D’Paulette Lenert huet wéi et heescht en extrem chargéierten Agenda dës Woch, mee aus LSAP-Kreesser krute mer gesot, si kéint awer méiglecherweis e Mëttwoch nach eng Deklaratioun maachen.

De Justizministère huet eis iwwerdeems geschriwwen, d’Sam Tanson géing keng weider Aussoe maachen, bis den Dossier am Regierungsrot war.

DP, LSAP an déi Gréng hu sech am Koalitiounsaccord vun 2018 virgeholl, de staatlechen Ubau a Verkaf vu Cannabis ze legaliséieren. De Réckzéier, deen den 100,7 gemellt huet, wier op juristesch Onkloerheeten am Zesummenhang mat europäesche Reegelen zeréckzeféieren.