Et muss nach vill um Projet an um Gebai geschafft ginn, ma et ginn awer schonn e puer Iddien, wat een doraus maache kann.

De Bauteministère, den Educatiounsministère an de Mëttelstandsministère schaffen den Ament un engem Projet fir déi al Gebléishal um Belval, dat sot de François Bausch am RTL-Interview. Ënnert anerem wier geplangt, d'Studentewunnengen an eng Schoul fir d'Erwuessenebildung hei eran ze bréngen. Donieft sollen et och Méiglechkeete ginn, fir kulturell Manifestatiounen z'organiséieren. Et muss awer nach vill um alen Industriegebai geschafft ginn, ënnert anerem muss Asbest erausgeholl an den Daach gefléckt ginn. Wéinst dem industrielle Patrimoine sollen och Elementer vum urspréngleche Gebrauch erhale bleiwen. Den deementspriechende Gesetzprojet soll nach an dëser Legislaturperiod gestëmmt ginn, esou de Bauteminister.