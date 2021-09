Wéi de Finanzministère en Donneschdeg matdeelt, kritt de Commissariat aux assurances eng nei Presidentin.

De Regierungsrot huet d'Maureen Wiwinius op Propositioun vum Pierre Gramegna nominéiert. Si iwwerhëlt den 1. Oktober d'Successioun vum Isabelle Goubin. Déi 40 Joer al Lëtzebuergerin ass Conseillère am Finanzministère an zanter dem 1. Juli 2019 Presidentin vun der Finanzopsiicht.

Schreiwes

Nomination de Maureen Wiwinius en tant que présidente du Commissariat aux assurances (30.09.2021)

Communiqué par: ministère des Finances

Sur proposition du ministre des Finances, Pierre Gramegna, le Conseil de gouvernement a décidé de nommer Maureen Wiwinius en tant que présidente du conseil du Commissariat aux assurances. Maureen Wiwinius succédera à Isabelle Goubin dont elle achèvera le mandat à partir du 1er octobre 2021.



Maureen Wiwinius, de nationalité luxembourgeoise, a commencé sa carrière à la Commission de surveillance du secteur financier en 2005. En 2016, Maureen Wiwinius a intégré le ministère des Finances, où elle est conseiller au sein de la Direction «Services financiers, stabilité financière et cadre réglementaire de la Place financière», et s'occupe notamment des dossiers relatifs aux fonds d'investissement et aux marchés de capitaux. Elle préside également le conseil de la Commission de surveillance du secteur financier depuis le 1er juillet 2019.



Maureen Wiwinius est titulaire d'une licence en sciences économiques et financières de l'ICHEC Brussels Management School.