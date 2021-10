En ass mat sengem Trakter duerch e Rond-point gefuer, woubäi de voll geluedenen Unhänger getippt ass, an um Glänner vun enger Bréck leie blouf.

Der däitscher Police no hätt net vill gefeelt, an den Trakter an den Unhänger wiere meter-wäit vun der Bréck gerëtscht, erof op eng aner Strooss.

De Chauffeur gouf awer net blesséiert, mä d’Biergungsaarbechten hu stonnelaang gedauert.