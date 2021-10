Op den Dag vun haut ass eng Indextranche fälleg. Dat confirméiert de Statec um Freideg de Moien.

D’Inflatioun hätt deemno am September 2,7% erreecht, an de semestriellen Index huet de Seuil vun 895,78 Punkten iwwerschratt, woumat also eng Indextranche erfält.

D’Salairen an Pensioune ginn deemno ëm 2,5% an d’Luucht. Detailer sollen et e Mëttwoch ginn.

L’indexation des salaires est confirmée. Liée à l’évolution du coût de la vie, l’augmentation des salaires de 2,5% au 1er octobre vise à préserver le pouvoir d’achat des salariés. C’est un mécanisme garant de notre paix sociale. https://t.co/UQT3xpjmEa — Franz Fayot (@FranzFayot) October 1, 2021

Hat net gescht e Majoriteitsfraktiounschef um Radio gesot den Index geif reischt am Dezember kommen? E sot awer och datt een Kannergeldindexéierung virzéie kéint. Genee dat muss elo geschéien! — Sven Clement (@svnee) October 1, 2021

Indexation des salaires au 1er octobre 2021

Selon le résultat provisoire publié par le STATEC, le taux d'inflation annuel de l'indice des prix à la consommation national (IPCN) s'élève à 2.7% pour le mois de septembre. Avec ce résultat, la moyenne semestrielle de l'indice raccordé à la base 1.1.1948 du mois de septembre dépasse le seuil de 895.78 points, déclenchant ainsi une nouvelle indexation.

La nouvelle cote d'application de l'échelle mobile des salaires de 855.62 points (ancienne cote : 834.76 points) entre en vigueur le 1er octobre 2021, entraînant à cette date une majoration de 2.5% des salaires, traitements et pensions.

Les résultats définitifs et détaillés de l'indice des prix à la consommation national du mois de septembre seront publiés le 6 octobre 2021, à l'issue de la réunion mensuelle de la Commission de l'indice. Les dispositions qui régissent le système de l'échelle mobile des salaires sont définies à l'article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État