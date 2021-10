Viru 6 Joer hat de Gaston Vogel an engem oppene Bréif d'Stater Gemeng opgeruff, eppes géint presuméiert organiséiert rumänesch Heescherten z'ënnerhuelen.

De Prozess wéinst Diskriminéierung an Opruff zum Haass an zu rassistescher an ethnescher Gewalt géint de Gaston Vogel, e fréiere Journalist vum Journal an Clt-Ufa ass e Freideg ugaangen.

Am oppene Bréif hat den Affekot Gaston Vogel d’Heescherten ënnert anerem als „degueulasse“ a „Racaille“ bezeechent. No grousser Kritik vu Säite vun der Zivilgesellschaft a vun der rumänescher Ambassade huet de Gaston Vogel all Zort Xenophobie vu sech gewisen. Hien huet awer seng Vulgaritéit zouginn, mä hie sot och, hie géing dozou stoen, well hien nëmmen esou hätt kënnen eppes bewierken.

De Parquet huet no der Publikatioun vum Bréif an engem Communiqué geschriwwen, d'Meenungsfräiheet ass e Grondrecht, mä et wier selbstverständlech, datt dës Fräiheet Limitten huet. Eréischt no enger Plainte vun der Ligue des droits de l’homme krut d'Affär Suitten. E fréiere Journalist vum Journal a Clt-Ufa sinn och op der Uklobänk, well si de Bréif vum Gaston Vogel diffuséiert hunn.

Op der Audienz vun e Freideg ginn d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer, de Stater Schäffe Laurent Mosar an den Enquêteur als Zeie gehéiert.

Eng weider Audienz ass fir de 15. Oktober virgesinn.