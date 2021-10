D'Police sicht nom Accident e Freideg de Moien elo no Aenzeien.

An der Rue d'Esch zu Monnerech, op der Kräizung mat der Rue d'Ehlerange an der Rue de Reckange, koum et e Freideg de Moie géint 7 Auer zu engem schroen Accident. Eng Foussgängerin war op engem Zebrasträife vun engem Camion ugestouss a schwéier blesséiert ginn.



D'Fra huet missen op der Plaz éischt Hëllef kréien a gouf duerno mat enger Rei Blessuren an d'Klinick gefouert. De Camionschauffer huet missten een Drogeschnelltest maachen, deen dunn och positiv ausgefall ass. Béid Persoune goufe klinesch ënnersicht.

De Miess- an Erkennungsdéngscht vun der Police ass vum Parquet mat enger Enquête beoptraagt ginn. Den accidentéierte Won gouf beschlagnaamt an et gouf ee Protokoll erstallt.



D'Police huet an deem Zesummenhang elo een Zeienopruff gestart. Aenzeie si gebieden, sech beim Policebüro Porte du Sud per Telefon (+352) 244 57 1000 oder per E-Mail police.portedusud@police.etat.lu ze mellen.