Si hate sech e Freideg den Owend virun der Philharmonie rassembléiert, fir géint d'Coronamesuren an d'Impfflicht ze demonstréieren.

Et war déi zweet sougenannten "Marche blanche", fir déi d'Leit a wäisser Kleedung a mat wäisse Ballonen an engem Cortège bis an d'Stad getrëppelt sinn. Eng ganz Partie vun den Demonstrante wollten awer och hir Solidaritéit fir den Dokter Benoît Ochs auszedrécken. De Generalist, dee säi Cabinet zu Gonnereng huet, war de 14. Juli an 1. Instanz wéinst Verstéiss géint eng Partie Artikelen aus dem Deontologie-Kodex verurteelt ginn an ass an Appell gaangen. Et goung ëm kontrovers ëffentlech Aussoen am Kader vun der Corona-Pandemie an ëm dem Medezinner säin Ëmgang mat de Corona-Mesuren. D'Demonstrante sinn an deem Kontext e Freideg och bis virun d'Geriicht getrëppelt.