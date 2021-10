Dat wéinst eenzele Covid-Fäll. Dat ass RTL op Nofro hi bei der genannter Struktur gewuer ginn.

E Freideg goufe bei enger gréisserer Testaktioun e puer positiv Fäll festgestallt. Et wieren der net vill an et soll sech ëm Eenzelfäll handelen, heescht et vun der Direktioun vum CIPA. De Concernéierte géing et gutt goen, si hätte keng Symptomer.

Fir déi offiziell Recommandatiounen ze respektéieren, gouf decidéiert, fir lo emol bis e Méindeg keng Visitte méi ze erlaben, ausser d'Direktioun gëtt eng Derogatioun.

Et soll och net méi am grousse Grupp zesumme giess ginn a fir d'Bewunner besteet Maskeflicht.

Bis e Méindeg wëll ee sech eng kloer Iwwersiicht vun der Situatioun verschafen an da soll gekuckt ginn, wéi et "op der Léier" weidergeet, heescht et weider vun der Direktioun.