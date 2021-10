E Sonndeg am Nomëtteg hunn de Späicher an den Daach vun engem Gebai an der Rue Verte gebrannt, dat eidel steet.

Wéi d'Police mellt, wieren d'Läschaarbechten net ganz einfach gewiescht. Weider heescht et, dass Brandstëftung net auszeschléissen ass. Zeie si gebieden, sech bei der Police (113) ze mellen. © RTL © RTL