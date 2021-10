Zu Dikrech ass um Méindeg den Owend den Optakt vun am ganze 5 Informatiounsversammlungen iwwert d’Leitbild Nordstad mam Horizont vun 2035.

Et geet also ëm d'Fro, wéi sech d’Nordstad, also d’Gemengen Dikrech, Ettelbréck, Ierpeldeng, Bettenduerf a Schieren, wou jo och eng Fusioun am Raum steet, an den nächsten 14 Joer sollen entwéckelen, och mobilitéitstechnesch.

Déi éischt Reunioun ass um 19 Auer e Méindeg den Owend an der Aler Seeërei, a fir derbäi ze sinn, muss ee sech am Virfeld um Site transports.lu umellen, oder et suivéiert een dat ganzt op deem Site via Livestream.