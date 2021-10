Am zweeten Trimester gouf et eng Hausse vun 0,8 Prozent. Op ee Joer gekuckt war et souguer e Plus vun 3,7 Prozent.

Dës spektakulär Hausse wier doduercher ze erklären, datt wärend dem Confinement zejoert, vill Aarbechtsplazen ewech gefall sinn. Dat huet de Statec e Meindeg matgedeelt. D'Administratioun an déi ëffentlech Servicer weise mat engem Plus vun 1,6 Prozent déi stäerksten trimesteriell Hausse op. © Statec Hei fannt Dir dee kompletten Communiqué vun der Statec.