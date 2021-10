E Méindeg an der Mëttesstonn huet op der Tréierer Autobunn Richtung Stad e Camion eng geparkte Camionnette mat Remorque gesträift.

D'Camionnette stoung op der Säit fir e Chantier ofzesécheren. Éischten Informatiounen no huet e Camionschauffer d'Camionnette gesträift an ass dunn e Stéck weider vun der Strooss ofkomm, ass duerch d'Leitplank gerannt a quasi op der Kopp gelant.

Déi riets Spuer ass blockéiert an et geet lues iwwert d'Iwwerhuelspuer laanscht. Et heescht oppassen an deem Beräich.