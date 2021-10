Dat ass de Bilan vun der Klimasituatioun zu Lëtzebuerg. Bis 2030 wéilt d'Land seng Zäregasemissiounen ëm 55 Prozent par Rapport zu 2005 reduzéieren.

D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an den Energieminister Claude Turmes hunn den Etat des lieux vun der Lëtzebuerger Klimapolitik gemaach a virgestallt: Eng Rei Gremie mat Wëssenschaftler, Acteuren aus de verschiddene Secteuren an och ONGe sollen elo konkreet Strategien ausschaffen.

D'Klimapolitik soll vun engem Observatoire iwwerwaacht ginn. Et soll dann och eng Feuille de décarbonisation ausgeschafft ginn. De Claude Turmes weist sech optimistesch. Hie fuerdert en europäesche Kader fir Bäihëllefe fir der Industrie d'Transitioun vu fossillen op ëmweltfrëndlech Energien z'erméiglechen. D'Carole Dieschbourg betount iwwerdeems, dass d'Zäite vum Emissiounshandel eriwwer wieren.

E weidere grousse Volet gesäit de Claude Turmes am Transport, deen zu Lëtzebuerg fir de gréissten Deel vun den CO2-Emissioune responsabel ass. Hie gesäit e grousst Potential am Vëlo an am ëffentlechen Transport, deen elektrifizéiert soll ginn. Bis 2030 sollen hei d'CO2-Emissiounen em 50 Prozent reduzéiert ginn. Konkreet Pläng fir den Ausbau vun den Transportnetzer goufen awer net presentéiert.

E grousse Probleem wier och den Tanktourismus: Dëse wier fir iwwer 70 Prozent vun den Emissiounen am Transportsecteur responsabel. Dofir soll an Zukunft manner Bensin an Diesel un Net-Residente verkaf ginn. Och am Bausecteur plangt d'Regierung gréisser Changementer: Hei dierfen vun 2023 u keng Diesel-Heizunge méi agebaut ginn. Allgemeng wier nach vill Aarbecht ze maachen, esou d'Carole Dieschbourg.

E Mëttwoch gesäit d’Ëmweltministesch iwwregens hir EU-Homologen hei zu Lëtzebuerg, fir ënnert anerem de Weltklimasommet am November zu Glasgow ze preparéieren.

