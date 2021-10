En Dënschdeg war a Presenz vum Wäibauminister Romain Schneider eng Visitt an de Wéngerten.

Et war eng Chance, wéi et op eng Kéier waarm an dréche ginn ass. D'Wéngerte sinn dunn, no deem ville Reen, ganz séier gewuess. Esou dass een elo vun engem gudden, engem traditionelle Joer kéint schwätzen.

Dat ass en Dënschdeg de Moien zu Gréiwemaacher bei enger Visitt an de Wéngerte gesot ginn. D'Gestioun vun der Covid-Kris wier nach net eriwwer, ma et hätt een awer gutt reagéiert an zum Beispill mat der Adem e Pool vu Leit opgestallt, op déi fir d'Recolte kann zeréckgegraff ginn.

Elo fänkt d'Aarbecht richteg un. Aus engem "gudde Joer" géing et elo drëms goen "an de Kelleren e richteg gutt Joer" hierzestellen, esou de Wäibauminister Romain Schneider.