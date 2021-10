Le 6 octobre 2021, Marc Hansen, ministre délégué à la Digitalisation, a présenté le Plan d’action national d’inclusion numérique adopté par le gouvernement en Conseil le 24 septembre 2021. Dans son accord de coalition, le gouvernement s’est engagé à proposer «des pistes précises afin d’inclure tout citoyen dans notre société de plus en plus numérisée et de contrecarrer le clivage numérique qui divise la société». Pour ce faire, un groupe de travail interministériel, coordonné par le ministère de la Digitalisation et composé de représentants de 18 ministères, a été mis en place dès 2019 afin de faire l’état des lieux des actions gouvernementales en cours dans le domaine de l’inclusion numérique. De plus, un catalogue de projets que les diverses entités étatiques entendent mettre en œuvre a pu être établi pour l’inclusion numérique de toute la société. Parallèlement aux travaux du groupe de travail, le ministère de la Digitalisation a eu des échanges avec un large nombre d’acteurs de la société civile afin de compléter l’analyse des besoins et des attentes des populations potentiellement éloignées du numérique. Ces échanges ont été une source d’informations conséquente quant aux défis posés par la digitalisation pour leurs publics cibles respectifs. 3 leviers stratégiques Le Plan d’action national d’inclusion numérique est axé autour de 3 leviers stratégiques interdépendants pour assurer l’inclusion numérique de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. Augmenter la motivation et susciter la confiance numérique Afin de se sentir motivée à utiliser des outils numériques, une personne doit pouvoir en percevoir l’utilité et avoir connaissance des informations et des services en ligne qui peuvent lui être utiles au jour le jour. Sa confiance, quant à elle, repose sur sa connaissance des outils et des services numériques pouvant garantir au mieux sa sécurité numérique. Les initiatives du plan d’action pour renforcer la confiance numérique se concentrent dès lors sur deux aspects primordiaux: la sensibilisation aux enjeux et aux risques numériques ainsi que le développement des compétences nécessaires pour utiliser les technologies de base, entre autres. Faciliter l’accès au numérique Donner aux citoyens un accès aux outils informatiques et à Internet et s’assurer que le contenu proposé par le secteur public soit accessible à un public varié est indispensable pour l’inclusion de chacun. Dans ce domaine, les initiatives du plan d’action national d’inclusion numérique visent à étendre et améliorer l’accès aux outils numériques et de concevoir des solutions numériques inclusives qui garantissent une meilleure convivialité et un accès facilité aux contenus. Développer les compétences numériques Pour développer les compétences numériques des citoyens, il est indispensable de leur proposer des formations adaptées à leur niveau de connaissances. Il s’agit de répondre aux besoins des différents publics cibles dans le but de les rendre numériquement autonomes. En proposant une familiarisation au numérique dans l’éducation formelle et non-formelle pour tous les niveaux et tous les groupes d’âges, les initiatives dédiées à cet effet permettront aux citoyens d’acquérir l’autonomie numérique nécessaire. 18 initiatives du ministère de la Digitalisation Au total, le Plan d’action présente 40 initiatives réparties sur les 3 leviers stratégiques identifiés. Le ministère de la Digitalisation est chargé de la mise en œuvre de 18 de ces 40 initiatives. En 2022, la priorité sera placée sur les initiatives suivantes: Développement de formations en compétences numériques adaptées aux besoins de divers publics cible.

Mise en ligne d’un portail Internet de référence regroupant les actions et les contacts des acteurs dédiés à l’inclusion numérique. Le portail aura vocation à donner une visibilité nationale aux actions et de susciter d’éventuelles synergies.

Création d’un forum interdisciplinaire dédié invitant tous les acteurs à échanger sur le sujet.

Lancement d'un appel à candidatures annuel pour le financement de projets-pilotes favorisant l’inclusion numérique.

Lancement d’une étude sur l’impact des évolutions digitales récentes sur les populations éloignées du numérique.

Organisation d’une journée dédiée à l’inclusion numérique dans le but de sensibiliser le grand public au sujet.

Analyse de la faisabilité pour la mise en place d’une «procuration numérique».

Production de courts métrages (tutoriaux, séquences didactiques…) présentant divers aspects du monde digital au grand public. Suivi et évaluation annuelle Le plan d’action national d’inclusion numérique est dynamique et doit tenir compte des évolutions permanentes des technologies et de la société. Il sera donc évalué annuellement par le ministère de la Digitalisation, ensemble avec les membres du groupe de travail interministériel pour l’inclusion numérique.