Den Accident war géint 17.35 Auer. Nieft dem Samu, waren och Pompjeeë vu Buerschent an Ettelbréck am Asaz, grad ewéi Ambulanze vun Dikrech an Ettelbréck.

Ee Blesséierte gouf et no enger Kollisioun tëscht 2 Gefierer géint 17.20 Auer tëscht Léiweng a Beetebuerg. D'Pompjeeë Réiserbann an eng Ambulanz aus der Stad waren op der Plaz.

Zu Rolleng an der Rue Tëtelbierg si kuerz no 19 Auer 2 Autoen net laanschtenee komm. Och hei gouf eng Persoun verwonnt. D'Pompjeeë vu Péiteng an d'Escher Ambulanz goufen an den Asaz geruff.