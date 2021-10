D'Oppositioun sot sech nëmme wéineg zefridden mat deem wat se presentéiert kruten an huet ee weideren, méi onofhängegen Rapport gefrot.

Wéi eng Léieren kënnen aus der Héichwaasserkatastrophe vu Mëtt Juli an der Gestioun dovunner gezu ginn?

En Donneschdeg hunn d'Inneministesch Taina Bofferding an d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg den Deputéierten vun der Ëmweltkommissioun an der Kommissioun vun den bannenzegen Affäre vun der Chamber e Rapport presentéiert, deen eng Rei Recommandatioune virun allem um Niveau vun der Kommunikatioun mécht, déi misst verbessert ginn.

Direkt nom Héichwaasser war sech jo schonn d'Fro gestallt ginn firwat de Warnsystem GouvAlert net éischter Alarm geschloen huet. An Zukunft soll d'Kommunikatiounsweeër méi kloer gereegelt ginn, fir datt d'Informatiounen dobaussen ukommen.

D'Oppositioun sot sech nëmme wéineg zefridden mat deem wat se presentéiert kruten an huet ee weideren méi onofhängegen Rapport gefrot. Sou wéi dat och am Ausland, zum Beispill an der Belsch gemaach géif ginn.