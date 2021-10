Den nationale Gesondheetslabo huet an der Woch tëscht dem 20.-26. September 435 Corona-Prouwen analyséiert, vun am Ganze 590 Neiinfektiounen.

Zu Lëtzebuerg breet sech ëmmer méi, déi nach méi ustiechend Ënnervariant vun der Deltamutatioun vum Coronavirus aus. Wéi de Staatslabo um Freideg de Moie matdeelt, gouf a bal 24,8% vun den Echantillonen déi sougenannten AY.3-Mutatioun nogewisen.

Dës AY-Linn wier fir méi wéi 44% vun den Impfduerchbréch verantwortlech. Dat géif drop hindeiten, datt d'Impfunge bei dëser Variant nach manner gutt uschloe wéi bei Delta schonn.

An anere Länner war schonn am August virun enger weiderer Mutatioun vum Coronavirus gewarnt ginn, déi méi virulent wier, a Groussbritannien, den USA oder Israel zum Beispill.

De Communiqué



LNS analysierte in Woche 38/2021 435 Proben von Einwohnern Luxemburgs (von 590 Gesamtfällen im Großherzogtum). Dies übertrifft die vom ECDC empfohlene Mindestabdeckung (10 %) und den Mindestprobenumfang (298).

Alle Exemplare wurden der Delta-Variante zugeordnet. Die Überwachung ergab, dass die elterliche Linie B.1.617.2 weiterhin am häufigsten vorkommt (57,7%), gefolgt von AY.34 (14,1%) und AY.4 (10,7%). Was die Zielgruppen betrifft, so wurden AY-Linien in 44,4 % der Fälle von Durchbrüchen nach der Impfung gefunden. Was die überwachten Mutationen betrifft, so zeigten sie kein auffälliges Verhalten und stimmten mit den beobachteten Linien überein.

Der aktualisierte ReViLux-Bericht (Überwachung von akuten Atemwegsinfektionen) wurde soeben auf der Webseite vom LNS veröffentlicht: https://lns.lu/departement/microbiologie/revilux/