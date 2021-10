Et war eng béis Iwwerraschung fir déi franséisch Frontalieren: Tëschent e puer 100 an e puer 1000 Euro méi Steieren hu si elo misse bezuelen.

LCGB-Maniff / Reportage Anne Wolff

De Grond ass en neit däitsch-franséischt Stéierofkommes. Den LCGB fuerdert eng anstänneg Léisung fir déi ronn 108 000 franséisch Frontalieren.

D'Steiermajoratioune wieren net direkt duerch d'Ofkommes verursaacht ginn, mee duerch eng dementspriechend Interpretatioun vun der Konventioun op franséischer Säit, erkläert de Christophe Knebeler vum LCGB. De franséische Fisc huet elo decidéiert, deene Concernéierten d'Suen zréckzebezuelen, ma eng definitiv Decisioun soll et eréischt 2023 ginn. Dat wier eng pseudo-Léisung, kritiséiert de Christophe Knebeler



C’est un trompe-l’œil honteux ! Une injustice n’est pas résoute en la reportant de 2 ans, mais par un engagement ferme et des solutions concrètes. Les frontaliers lésés n’ont pas besoin d« gestes exceptionnels », mais d’une solution qui leur garantit définitivement de ne pas subir une surcharge financière due au simple fait qu’ils traversent tous les jours la frontière pour gagner leur vie.

© Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Gutt d’Hallschent vun de Frontalieren zu Lëtzebuerg kommen aus Frankräich. Si schaffen an allen essentielle Secteuren a sinn e wichtege Facteur fir d'Ekonomie. Duerch déi nei Steierlaascht géing de Lëtzebuerger Aarbechtsmarché awer manner attraktiv ginn, seet d'Pascale Lambert:

Pour moi, tel que je le vois et tel que je le vis, j'ai une fille. Pour eux, le fait de travailler au Luxembourg n'a plus la même attractivité. Ils ne voient plus la même chose que nous. Ils ne sont plus axés sur le salaire. Eux, ils recherchent la qualité de vie, le fait d'avoir cette imposition en plus, va encore diminuer l'attractivité pour eux.

Den Anthony Leroi ass Buschauffer bei Sales-Lentz an huet duerch d'Steierreform och eng zolidd Tranche misse méi bezuelen:



C'était un impact important. Dans mon Cas, c'était presque 1000 euros en plus.



Den LCGB gesäit an der neier Besteierung eng weider Diskriminatioun fir d'Frontalieren, déi och Kafkraaft an de Chômage an der Groussregioun wäert affektéieren. De Syndikat fuerdert eng definitiv Léisung:



"Messieurs le Président et le Premier Ministre, le LCGB vous demande d’arrêter avec la politique politicienne des solutions mi-cuites. Messieurs le Président et le Premier Ministre, engagez-vous résolument pour une rectification rapide de la situation dans l’intérêt des frontaliers français, de la région française du Grand Est et du Luxembourg.



Den LCGB plang elo eng Entrevue mat der franséischer Ambassade.