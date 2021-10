Dat ass däitlech méi héich wéi 2020 an 2019, wou dësen Taux bei 76,5 respektiv 77 Prozent louch, heescht et vum Educatiounsministère.

Wéi et heescht, wier dëse gudden Taux op eng Rei Adaptatiounen a Flexibilitéiten zréckzeféieren, déi d'Schüler an d'Enseignanten am Kader vun der Covid-Kris kruten, wéi zum Beispill, datt se méi Zäit kruten, fir eng Léierplaz ze fannen, d'Primme fir d'Entreprisen, déi Léierplazen ugebueden hunn a méi Vollzäit-Klassen.

Schreiwes

Malgré la crise sanitaire, de bons résultats à la formation professionnelle (08.10.2021)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Le taux de réussite globale à la formation professionnelle s'élève à près de 84% à la session d'été 2020-2021. Ce taux représente les élèves qui ont réussi leur bilan final et leurs stages et réalisé avec succès leur projet intégré final (PIF).

Pour les jeunes en formation CCP (certificat de capacité professionnelle), le taux de réussite est également de près de 84%; pour ceux en formation DAP (diplôme d'aptitude professionnelle), il s'élève à plus de 84,50%; parmi les jeunes ayant préparé un DT (diplôme de technicien), ils sont près de 83% à avoir réussi. Le détail des résultats par formation est repris dans le document joint.

Si le détail des réussites par formation montre certaines fluctuations entre 2019 et 2021, ce sont la stabilité et la progression qui caractérisent la plupart des résultats (voir document joint).

Ces bons taux de réussite sont l'effet des efforts d'adaptation et de flexibilité consentis par les élèves, les enseignants et les professionnels ainsi que du maintien d'un maximum de cours et de périodes d'apprentissage pendant la pandémie COVID-19. Les différentes mesures complémentaires mises en œuvre par le gouvernement ont elles aussi contribué à la résistance de la formation professionnelle à l'impact de la COVID-19:

• Prolongation de la date limite de recherche d'un poste d'apprentissage du 1er novembre au 31 décembre 2020;

• Instauration d'une prime unique de 1.500 à 5.000 euros par apprenti pour les entreprises formatrices engageant un ou plusieurs apprentis en 2020-2021;

• Ouverture en 2020-2021 de davantage de classes à plein temps, n'exigeant pas de poste d'apprentissage;

• Écoles autorisées à jouer le rôle d'entreprise formatrice.

Par ailleurs, la promotion des élèves 2020/2021 est la première à recevoir au Luxembourg une attestation de réussite numérique reconnue au niveau européen, les Europass Digital Credentials. Le Luxembourg joue un rôle pionnier dans l'utilisation de ce nouvel outil développé par la Commission européenne et sert de modèle pour de bonnes pratiques en la matière.