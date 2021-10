Zu Jonglënster an der Rue de la Gare ass de Giewel vun engem Haus an de Koup gefall. Et gouf kee blesséiert.

D'Strooss ass a béide Richtunge gespaart. D'Police a Pompjeeën sinn op der Plaz. © Domingos Oliveira (RTL) D'Famill war zum Zäitpunkt vum Tëschefall net doheem. Si gëtt elo vun der Gemeng logéiert.