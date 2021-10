Um nationale Commemoratiounsdag gouf an enger Rei Zeremonien un d'Affer vun der Nazi-Occupatioun zu Lëtzebuerg vun 1940 bis 1945 geduecht.

Ënnert anerem um Kanounenhiwwel, bei der Gëlle Fra an dem Hinzerter Kräiz goufen um Sonndeg de Moie Blummen néiergeluecht, dat a Presenz vum Grand-Duc, dem Chamberpresident, dem Premier, dem Defenseminister an der Stater Buergermeeschtesch.

Um Sonndeg de Mëtteg ass ënnert anerem och nach eng Zeremonie zu Diddeleng.

Offiziellt Schreiwes vun der Regierung

Nationale Commemoratiounsdag 2021

Den nationale Commemoratiounsdag ass dëst Joer op en Neits e besonnesche Moment fir sech déi verschidden Aspekter vun der nationaler Memoire virun Aen ze féieren.

2021 denke mir un den 80. Joresdag vun der Personenstandsaufnahme vum 10. Oktober 1941. Deemools wollten d’Nazien ënner anerem vun de Biergerinnen a Bierger wëssen, ob si jiddesch wieren an och wat hir Nationalitéit, Mammesprooch a “Rass” wier. D’Resistenz huet dozou opgeruff fir déi dräi lescht Froe mat “Lëtzebuergesch” ze beäntweren. Ganz vill Leit sinn där Opfuerderung nokomm, mat dem Resultat, datt d’Vollekszielung annuléiert gouf. Dëst ass en historesch wichtege Moment op deem eis Leit fir eis Fräiheet agetruede sinn.

Dëst Joer denke mir och un den 80. Joresdag vum éischten Deportatiounszuch vu jiddesche Matbiergerinnen a Matbierger, deen de 16. Oktober 1941 Lëtzebuerg a Richtung Litzmannstadt verlooss huet. D’Affer vun der Shoah däerfen a wäerte mir ni vergiessen. Antisemitismus, Intoleranz, Rassismus a Friemenhaass wäerten och weiderhi keng Plaz an eiser Mëtt hunn.

D’Aweiung vun enger Plack op der “Gëlle Fra”, déi un d’Spueniekämpfer erënnert, war e weidere Schratt an der Entwécklung vun onser Erënnerungskultur. Si hu sech an den 1930er Joren a Spuenie géint de Faschismus agesat. An Zäiten, an deenen anti-demokratesch Beweegungen d’Fundamenter vun eisem Zesummeliewe wëllen ënnergruewen, ass et wichteg, de Courage an d’Engagement vun deenen héichzehalen, déi sech fir eis Wäerter asetzen an agesat hunn.

Et ass eis Flicht fir d’Erënnerung un den Zweete Weltkrich oprechtzeerhalen an déi Jonk mat anzebannen. Nëmmen esou bleift d’Memoire relevant an eiser Zäit an hëlleft, dass och déi nächst Generatiounen an enger oppener a fräier Gesellschaft liewe kënnen.

Xavier BETTEL, Dan KERSCH, François BAUSCH,

Jean ASSELBORN, Romain SCHNEIDER, Pierre GRAMEGNA,

Claude MEISCH, Corinne CAHEN, Carole DIESCHBOURG, Marc HANSEN,

Claude TURMES, Paulette LENERT, Sam TANSON, Taina BOFFERDING,

Lex DELLES, Henri KOX, Franz FAYOT

Journée de commémoration nationale 2021

La Journée de commémoration nationale constitue cette année, une fois de plus, une occasion particulière pour évoquer les différents aspects de la mémoire nationale.

En 2021, nous commémorons le 80e anniversaire du recensement du 10 octobre 1941 (Personenstandsaufnahme). À cette époque, les nazis demandèrent aux citoyennes et citoyens s’ils étaient juifs et des renseignements quant à leur nationalité, leur langue maternelle et leur « race ». La résistance avait exhorté la population à répondre par « luxembourgeois » aux trois dernières questions. Nombreux étaient celles et ceux qui suivirent cet appel, de sorte que le recensement fut annulé. Ceci constitue un événement historique important au cours duquel la population s’est mobilisée pour notre liberté.

Cette année nous commémorons également le 80e anniversaire du premier convoi de déportation de concitoyennes et de concitoyens juifs, qui quitta le Luxembourg en direction de Litzmannstadt le 16 octobre 1941. Nous ne devons, nous ne pouvons jamais oublier les victimes de la Shoah : l’antisémitisme, l’intolérance, le racisme et la xénophobie ne peuvent avoir de place dans notre société.

L’apposition sur le monument du Souvenir (Gëlle Fra) d’une plaque commémorative en l’honneur des volontaires des Brigades internationales partis du Luxembourg complète la culture mémorielle du pays. Ils se sont engagés contre le fascisme pendant la Guerre d’Espagne dans les années 30. À une époque où des mouvances antidémocratiques tentent de miner les fondements de notre société, il est important de faire perdurer la mémoire de celles et ceux qui se battent et se sont battus pour nos valeurs.

Il est de notre devoir de perpétuer le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale et d’y associer de façon active les jeunes. La mémoire restera ainsi un élément fondateur contribuant à une société ouverte et libre pour les générations futures.

Xavier BETTEL, Dan KERSCH, François BAUSCH,

Jean ASSELBORN, Romain SCHNEIDER, Pierre GRAMEGNA,

Claude MEISCH, Corinne CAHEN, Carole DIESCHBOURG, Marc HANSEN,

Claude TURMES, Paulette LENERT, Sam TANSON, Taina BOFFERDING,

Lex DELLES, Henri KOX, Franz FAYOT