„Rapp dech zesummen“. „Du hues dach alles“. „Dat ass dach nëmmen eng Excuse fir net schaffen ze goen“. Dat sinn e puer Sätz déi Leit mat mental Krankheete wuel dierfe bekannt virkommen.

Am Géigesaz zu physesche Krankheete wier dat mentaalt Onwuel nämlech ganz dacks nach ëmmer en Taboo-Thema an der Gesellschaft.Dat géif dorunner leien dass mental Krankheete schwéier ze verstoe wiere fir Leit, déi net dovunner betraff sinn, a Mënschen am Prinzip sech éischter op Distanz hale vun Themen, déi se net verstinn, sou den Dr.Theo Hoffmann, Psychiater am CHdN.

Dat wier dann och de Grond wisou de Centre Hospitalier du Nord hir nei Sensibiliséierungscampagne lancéiert huet. Dës fänkt um internationalen Dag vun der mentaler Gesondheet, also dem 10.Oktober, un an heescht, passend zum Thema, „#Wéigeetetdir“.

An dësem Kader hu si eng ganz Rëtsch Initiative lancéiert. Sou huele si eng Episode fir den “Taboo-Podcast” op, hunn eng Rëtsch Temoignage vu Betraffener opgezeechent an en Uechtsamkeetswee mat 8 Etappen am Park virum CHdN organiséiert. Dës Weideren huet de Lëtzebuerger Street-Kënschtler Raphael Gindt e Graffiti zum Thema gemaach an d’Rapper U.nique an Nunu, alias Nuxx, hunn e Lidd mat passendem Videoclip produzéiert wat iwwer mental Gesondheet schwätzt.

D’Sensibiliséierungscampagne leeft nach bis den 1.November. Duerno soll dann am Fréijoer nach eng zweet Campagne ufänken – dës Kéier läit de Fokus dann op de Lycéeën. Den Uechtsamkeetswee wäert awer och no der Campagne bleiwen.