Haut de Moie wäert de Chamberpresident e Bilan zéie vun der Sessioun 2020-21 an en Iwwerbléck gi vun den Aarbechten, déi an den nächste Méint ustinn.

Muer ass den 2. Dënschdeg am Oktober, dat heescht d’Chamber fänkt nees un.

En Dënschdeg geet et dann och direkt mat Vollgas lass, well den Etat de la nation vum Premier steet en Dënschdeg de Mëtteg direkt um Programm.

Um 14.30 Auer mécht de Xavier Bettel seng Deklaratioun. E Mëttwoch an en Donneschdeg hunn d’Deputéiert dann Zäit fir dorobber ze reagéieren.

De Finanzminister Pierre Gramegna deposéiert iwwerdeems e Mëttwoch de Moien de Budget fir d’nächst Joer. Budgetsrapporter ass den Diddelenger Deputé-maire Dan Biancalana.

Souwuel beim Etat de la nation, wéi och beim Budget, kann ee gespaant sinn, wéi d’Regierung d’Zäit no der Covid-Kris plangt. De Budget 22 soll de Fokus op méi sozial Gerechtegkeet setzen an et kann een dervun ausgoen, dass d’Investitiounspolitik weiderhin héich gehale gëtt.