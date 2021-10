Aktuell géif um Avant-Projet de loi geschafft ginn an de fäerdegen Text soll am éischte Semester 2022 an der Chamber deposéiert ginn.

Dat äntweren d'Ministeren Taina Bofferding an Dan Kersch op eng parlamentaresch Fro vun de gréngen Deputéierte Francois Benoy a Chantal Gary.