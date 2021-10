D’Zesummesetzung vun der neier Plattform ass en "Affront" géigeniwwer de Gewerkschaften an der Zivilgesellschaft.

Dat schreiwen den OGBL, den LCGB an d’CGFP de Méindeg de Moien an engem Communiqué.

Wier d’Plattform u sech begréissenswäert, sou sinn d’Gewerkschaften entsat, datt d’Regierung decidéiert huet, 7 Vertrieder vun den Employeuren an där Plattform ze hunn a just 2 vun der Chambre des salariés. D’national representativ Gewerkschafte wieren net an der Plattform vertrueden. Si denoncéieren en offensichtlechen Desequiliber. Wéi et schéngt, géing d’Regierung d’Interessie vun den Entreprisen a vun deenen, déi d’Kapital hunn, iwwert den Interessi vun honnertdausende Salariéë setzen, sou den OGBL, den LCGB an d’CGFP.