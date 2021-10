En Dënschdeg de Mëtteg hält de Staatsminister Xavier Bettel seng 9. Ried zur Lag vun der Natioun. Suivéiert de Stream op RTL.lu.

"Eise Wee, eist Zil". Sou ass d'Deklaratioun vum Xavier Bettel iwwerschriwwen.

E Mëttwoch de Moien um 9 Auer presentéiert de Finanzminister Pierre Gramegna de Budget fir d'Joer 2022. De Livestream kënnt Dir op RTL.lu kucken.

Souwuel beim Etat de la nation, wéi och beim Budget kann ee gespaant sinn, wéi d'Regierung d'Zäit no der Covid-Kris plangt. De Budget 2022 soll de Fokus op méi sozial Gerechtegkeet setzen an et kann een dervun ausgoen, dass d'Investitiounspolitik weiderhin héich gehale gëtt.

D'Chamberdebatten iwwert den Discours vum Staatsminister sinn iwwerdeems e Mëttwoch de Mëtteg um 14 Auer an en Donneschdeg de Moien um 9 Auer.

*Falls Dir op Android Problemer mam Stream sollt hunn, kënnt Dir dat mat engem Update vun der RTL-App léisen.

RTL-Programm

E Kloertext-Spezial, deen den Etat de la Nation ënnert d'Lupp hëlt, steet en Donneschdeg den Owend no 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg um Programm.

Och de Background am Gespréich e Samschdeg wäert sech ëm d'Ried zur Lag vun der Natioun dréien.

Liveticker