No der Ried zur Lag vun der Natioun ass et de Mëttwoch an den Donneschdeg un den Deputéierten, hir Meenung an der Chamber ze vertrieden.

No dem Premier Xavier Bettel senger Ried zur Lag vun der Natioun an dem Finanzminister Pierre Gramegna senger Depositioun vum Budget kommen den Dënschdeg an de Mëttwoch d'Deputéiert an der Chamber un d'Wuert.

De Mëttwoch geet et um Krautmaart ëm 14 Auer mat den Debatte lass, den Donneschdeg ass scho Rendez-vous ëm 9 Auer.

No den Discourse vun den Deputéierte gëtt de Méindeg ëm 9 Auer ausserdeem an der Chamber iwwert dat neit Covid-Gesetz debattéiert an ofgestëmmt.

De Livestream vun den Debatte fannt Dir wéi gewinnt op dëser Plaz op RTL.lu. Falls Dir op Android Problemer mam Stream sollt hunn, kënnt Dir dat mat engem Update vun der RTL-App léisen.

RTL-Programm

Den Donneschdeg den Owend gëtt et ee Kloertext-Spezial, deen den Etat de la Nation ënnert d'Lupp hëlt. Dat ganzt geet ëm 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg lass.

Och am Background am Gespréich e Samschdeg zur Mëttesstonn wäert et ëm dem Premier seng Ried zur Lag vun der Natioun goen.