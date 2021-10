Wa Lëtzebuerg géif an dësen Uno-Conseil gewielt ginn, dauert d'Mandat iwwer 3 Joer vum nächste Joer bis 2024.

Den Ament si 47 Länner am Uno-Mënscherechtsconseil vertrueden, déi no Regioune gewielt ginn. Lëtzebuerg kandidéiert am Grupp vun de westlechen europäesche Staaten, dee 7 Memberen zegutt huet. Dëst Joer lafen d'Mandater vun Italien, Dänemark an Éisträich an dësem Uno-Gremium of.

D'Decisioun fält en Donneschdeg zu New York am Kader vun der Uno-Assemblée, iwwerdeem de Sëtz vum Conseil awer zu Genève ass.

De Conseil kann zum Beispill decidéieren, fir am Fall vu presuméierte Verstéiss géint d'Mënscherechter Uno-Observateuren an e Memberstaat ze schécken.

Am Virfeld vum Vott iwwert d'Lëtzebuerger Mandat am Uno-Mënscherechtsrot appelléiert d'Lëtzebuerger Initiativ fir en "Devoir de vigilance", déi sech fir e konsequent Liwwerketten-Gesetz asetzt, dofir, datt Lëtzebuerg sech och op dësem besonnesche Punkt fir contraignant Reegelen a Gesetzer asetzt, déi de Mënscherechter an dem Ëmweltschutz entspriechen.

Den Uno-Mënscherechtsrot gouf 2007 duerch de Kofi Annan geschaaft an huet d'Uno-Mënscherechtskommissioun ersat. Zanter 2018 sinn d'USA net méi an dësem Gremium mat dobäi, mam Reproche, de Conseil wier anti-israelesch orientéiert.