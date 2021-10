Zu Wickreng, tëscht Fluessweiler an Uewerdonwen an op der A13 huet et tëscht 8 an 9.30 Auer gerabbelt.

An der Rue des Trois Cantons zu Wickreng krute sech 2 Autoen ze paken. Um CR142 tëscht Fluessweiler an Uewerdonwen ass 1 Gefier accidentéiert an op der A13 tëscht Keel a Féiz sinn e Camion an en Auto net laanschtenee komm. An deenen 3 Fäll gouf jeeweils 1 Persoun liicht blesséiert. Dann ass nach eng Persoun um 10.35 Auer zu Miersch an der Rue Colmar-Berg ugestouss ginn. Si ass ouni Blessuren dovu komm.